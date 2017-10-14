شاهد: آلاف الأشخاص يأكلون من فطيرة واحدة في البوسنة

تجمع الآلاف من البوسنيين بمدينة توزلا شرقي البوسنة لتناول فطيرة ضخمة بلغ وزنها 675 كيلوغراما.

ويأمل الطهاة الذين أعدوا فطيرة بوريك التقليدية في أن يسجلوا بها رقما قياسيا عالميا.

وتتكون الفطيرة من اللحم والجبن والخضروات التي يتم تغطيتها بطبقات من المعجنات، وتعد من أشهر الأطباق التي تقدم في المنازل والمطاعم في البوسنة.

واستخدم في صنع الفطيرة نحو 1500 طبقة من المعجنات، واحتاج القائمون على إعدادها إلى استخدام رافعة لعرضها في ساحة عامة.

وقال القائمون على إعداد الفطيرة إن قياسات الفطيرة سوف تُرسل إلى مقر موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لتسجيلها ضمن الموسوعة.