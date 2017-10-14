البث الحي
منوعات

شاهد: آلاف الأشخاص يأكلون من فطيرة واحدة في البوسنة

14/10/2017

تجمع الآلاف من البوسنيين بمدينة توزلا شرقي البوسنة لتناول فطيرة ضخمة بلغ وزنها 675 كيلوغراما.

ويأمل الطهاة الذين أعدوا فطيرة بوريك التقليدية في أن يسجلوا بها رقما قياسيا عالميا.

وتتكون الفطيرة من اللحم والجبن والخضروات التي يتم تغطيتها بطبقات من المعجنات، وتعد من أشهر الأطباق التي تقدم في المنازل والمطاعم في البوسنة.

واستخدم في صنع الفطيرة نحو 1500 طبقة من المعجنات، واحتاج القائمون على إعدادها إلى استخدام رافعة لعرضها في ساحة عامة.

وقال القائمون على إعداد الفطيرة إن قياسات الفطيرة سوف تُرسل إلى مقر موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لتسجيلها ضمن الموسوعة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)