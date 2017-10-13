فيسبوك تطلق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل‭

أطلقت شركة فيسبوك خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.

وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم ومع مواقع لطلب الطعام من أجل الخدمة.

وسيكون على المستخدمين فتح قسم "اطلب الطعام" في قائمة "إكسبلور" على فيسبوك لتظهر لهم قائمة بالمطاعم القريبة المشاركة يمكنهم من خلالها إرسال طلبهم.

وقالت الشركة إنها قامت بتجربة الخدمة لأكثر من عام قبل أن تقرر إطلاقها. ولم تذكر الشركة عما إذا كانت تنوي إتاحة الخدمة في دول أخرى.