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فيسبوك تطلق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل‭

فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭
فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭
13/10/2017

أطلقت شركة فيسبوك خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.

وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم ومع مواقع لطلب الطعام من أجل الخدمة.

وسيكون على المستخدمين فتح قسم "اطلب الطعام" في قائمة "إكسبلور" على فيسبوك لتظهر لهم قائمة بالمطاعم القريبة المشاركة يمكنهم من خلالها إرسال طلبهم.

وقالت الشركة إنها قامت بتجربة الخدمة لأكثر من عام قبل أن تقرر إطلاقها. ولم تذكر الشركة عما إذا كانت تنوي إتاحة الخدمة في دول أخرى.

المصدر : رويترز + فيسبوك
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