خمسة فائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثالثة

فاز خمسة كتاب من الجزائر والأردن والعراق وسوريا والمغرب بجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الرواية المنشورة والتي تقدمها (المؤسسة العامة للحي الثقافي -كتارا) في قطر.

جاء الإعلان عن الأعمال الفائزة خلال حفل أقيم مساء (الخميس) في العاصمة القطرية الدوحة بحضور عدد من الكتاب والنقاد العرب.

وضمت قائمة الروايات الفائزة (أربعون عاما في انتظار إيزابيل) للجزائري سعيد خطيبي، و(فستق عبيد) للأردنية سميحة خريس، و(خاتون بغداد) للعراقي شاكر نوري، و (وطأة اليقين. محنة السؤال وشهوة الخيال) للسوري هوشنك أوسي، و(موت مختلف) للمغربي محمد برادة.

ويحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار ليكون مجموع جوائز هذه الفئة 300 ألف دولار.

وتشمل الجائزة في دورتها الثالثة أربع فئات هي الروايات العربية المنشورة والروايات العربية غير المنشورة والدراسات ورواية الفتيان غير المنشورة.

وبلغ عدد المشاركات في هذه الدورة 1144 مشاركة منها 550 مشاركة في فئة الروايات غير المنشورة و472 مشاركة في فئة الروايات المنشورة إضافة إلى 38 دراسة غير منشورة و84 مشاركة في فئة رواية الفتيان غير المنشورة.

وفي فئة الروايات غير المنشورة التي ضمت خمسة أعمال فازت (وجوه لتمثال زائف) للعراقي حسين السكاف، و(شجرة التفاح) للمغربي طه محمد الحيرش، و(سفر أعمال المنسيين) للجزائري عبد الوهاب عيساوي، و(شهد المقابر) للسوري محمد المير غالب، و(وطن الجيب الخلفي) للمصرية منى الشيمي.

ويحصل كل فائز في هذه الفئة على 30 ألف دولار ليكون إجمالي قيمتها 150 ألف دولار.

وفي فئة الدراسات والبحوث فازت دراسات (الراهن والتحولات.. مقاربات في الرواية العربية) للجزائري البشير ضيف الله، و(النقد الروائي العربي الحديث) للعراقي خالد علي ياس، و(تمثيل ابن عربي في المتخيل الروائي) لليمني عبد الحميد الحسامي، و(الخطاب الروائي وآليات التخييل) للمغربي مصطفى النحال، و(ثقافة العين والرواية : روايات إبراهيم نصر الله نموذجا) للأردني يوسف يوسف.

ويحصل كل فائز في هذه الفئة على 15 ألف دولار ليكون إجمالي قيمتها 75 ألف دولار.

وفي فئة رواية الفتيان غير المنشورة فازت روايات (جبل الخرافات) للمصري أحمد قرني شحاتة، و(مرآة بابل) للسوري غمار محمود، و(دفتر سيرين) للأردنية كوثر الجندي، و(ليس شرطا أن تكون بطلا خارقا لتنجح) للتونسية منيرة الدرعاوي و(الطائر البشري) للتونسي نصر سامي.

ويحصل كل فائز في هذه الفئة على 10 آلاف دولار ليكون إجمالي قيمتها 50 ألف دولار.

وبجانب المكافآت المالية تتولى إدارة الجائزة ترجمة الروايات والدراسات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وكذلك نشر وتسويق الروايات والدراسات غير المنشورة.