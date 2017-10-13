بالصور: تايلانديون يحلقون شعر أطفالهم في ذكرى وفاة الملك

بينما يحيي التايلانديون الذكرى الأولى لوفاة الملك بوميبون أدولياديج، قام عدد من البوذيين المتدينين بحلاقة شعر أطفالهم، من الذكور والإناث، ضمن مراسم تأبين الملك الراحل.

وخضع العديد من الأطفال لعملية حلق الشعر، التي شملت الذكور والإناث على السواء.

طفلة تايلندية يجري حلاقة شعرها ضمن مراسم تأبين الملك الراحل

طفلة تايلندية يجري حلاقة شعرها ضمن مراسم تأبين الملك الراحل

وتوفي أدولياديج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن 88 عاما ووضع جثمانه في قاعة ذهبية بالقصر. ومنذ شهور يعمل المهندسون على بناء محرقة ملكية للجثة ستوضع في ساحة أمام القصر.

وستبدأ مراسم الجنازة الملكية في الخامس والعشرين من الشهر وتمزج بين الطقوس البوذية والهندوسية البراهمية.

وتُشيع الجنازة التي سيبثها التلفزيون وفقا للتقاليد التايلاندية القديمة، ولكنها ستكون ذات طابع عصري، إذ يشارك عدد أكبر من العامة مقارنة بجنازات ملوك تايلاند السابقين حسبما ذكر مسؤول العلاقات العامة في لجنة الإعداد للجنازة.

وتتوقع الحكومة أن يشهد ربع مليون شخص عملية حرق الجثة.

وتولى الملك حكم البلاد لمدة 70 عاما، واعتبره كثيرون نموذجا للأب والمرشد الأخلاقي للأمة خلال عقود من الاضطرابات السياسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تولى الحكم خلفا له ابنه الوحيد ماها فاجيرالونجكورن.