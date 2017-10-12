شاهد: ثوران بركان يثير الذعر في اليابان

أصبح سكان جنوب غربي اليابان قلقين على نحو متزايد، الخميس، حيث يواصل بركان شينموديك ثورانه.

وثار بركان جنوب غربي اليابان للمرة الأولى منذ ست سنوات ونشر الرماد في مدن وبلدات مجاورة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون تى بي إس الياباني طلاب مدرسة ابتدائية يرتدون خوذ وأقنعة وهم في طريقهم إلى المدرسة الواقعة عند سفح بركان شينموديك.

ووصف السكان أصوات قعقعة يحدثها البركان أثارت ذعرهم.

وقال التلفزيون الياباني إن عمودا ارتفع 1,700 مترا من فوهة البركان وانتشر الرماد في أربع مدن وبلدات على الأقل في محافظة ميازاكي، الخميس.

وثار البركان على الحدود بين محافظي كاغوشيما وميازاكي، الأربعاء، لأول مرة منذ ست سنوات.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان مستوى الإنذار البركاني من 2 إلى 3 في تصنيف يبلغ خمس فئات.

أما المستوى الثالث فيحذر الناس من الاقتراب من البركان، وحذرت الوكالة من ثوران كبير يمتد أثره لكيلومترين من الفوهة.