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أم تقتل طفلها لأنه يشبه والده

12/10/2017

أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن 33 عاما بحق أم قتلت طفلها، 3 سنوات، "لأنه يشبه والده".

كما صدر حكم بسجن زوج الأم 30 سنة، بعد إدانته هو والأم في الجريمة بقتل الضحية بعد شهرين من إساءة معاملته في أغسطس/ آب 2014.

وقالت الأم أمام المحكمة "لا تسيئوا فهمي … لقد كنت أحب الطفل حقا … ولكن كان هناك جزء مني يكرهه لأنه يشبه والده- لأنه ابن أبيه".

وذكرت الأم أن الطفل، والذي عرف فقط باسم جوزيف، قد توفي بعد التعثر في حبل يربط كلاب الأسرة. وأضافت أن الطفل "قد أثار غضبي كثيرا … وكنت في مرات كثيرة أفكر في قتله".

وقال بيتر جونسون ، قاضي المحكمة العليا في ولاية نيو ساوث ويلز ، خلال النطق بالحكم "إنها جريمة قتل مروعة". وأضاف أن الأم "بدلا من أن ترعى طفلها، عاقبته كما لو كان مسؤولا عن أخطاء والده، إنها صورة غريبة ووحشية لسلوكها مع طفلها".

وتعرض الطفل للتعذيب على نطاق واسع في الأسابيع التي سبقت وفاته. وكانت الأم قد صدمت رأسه في إحدى الخزانات وغطت عينيه بشريط لاصق.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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