البث الحي
منوعات

شاهد: هندي يتنبأ بفصيلة دمك عبر ثمرة جوز الهند!

11/10/2017

يزعم رجل في ولاية تشهاتيسجاره وسط الهند، الاثنين، أنه يمكنه التأكد من فصيلة دم مئات الأشخاص بمساعدة ثمار "جوز الهند"!

وقال غوها الموظف بقسم الزراعة بالولاية، إنه اكتشف فئات دم عدة أشخاص من خلال حمل ثمرة جوز الهند في يده ورفعها فوق رأس الشخص وهو جالس!

وأكد أنه تم التحقق من تنبؤاته حول فصائل الدم لهؤلاء الأشخاص من خلال نتائج المختبرات والمَعامل.

وأشار غوها إلى أنه يمكنه التنبؤ بأنواع مختلفة من فصائل الدم اعتمادا على حركة جوز الهند في اتجاهات معينة.

وعبر أحد الزبائن ويدعى سوراب شارما، عن تقديره لطريقة الرجل ومدى توفيره للوقت.

ومع ذلك، رفضت الطبيبة الشرعية دارشان جاين الأسلوب، واصفة إياه بأنه غير علمي وخطر بالنسبة لكل من المانح "المتبرع" والمتلقي للدم.

وبدأ غوها العمل بهذا الأسلوب الغريب في التشخيص منذ عام 2005.

يشار إلى أن فصائل الدم عند الإنسان مختلفة بالنسبة لكل فرد وهي تنقسم لأربع مجموعات هي "A, B, AB, O" وتختلف كل مجموعة منها عن المجموعة الأخرى لوجود مواد معينة في كرات الدم والمصل، فإذا اختلطت مجموعتان غير متوافقتين تماما يحدث تلازن للدم قد تكون له نتائج خطيرة.

ولتجنب ذلك يجب عند نقل الدم مراعاة أن يكون دم المتبرع متوافقا تماما مع دم الآخذ أو المستلم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)