شاهد: هندي يتنبأ بفصيلة دمك عبر ثمرة جوز الهند!

يزعم رجل في ولاية تشهاتيسجاره وسط الهند، الاثنين، أنه يمكنه التأكد من فصيلة دم مئات الأشخاص بمساعدة ثمار "جوز الهند"!

وقال غوها الموظف بقسم الزراعة بالولاية، إنه اكتشف فئات دم عدة أشخاص من خلال حمل ثمرة جوز الهند في يده ورفعها فوق رأس الشخص وهو جالس!

وأكد أنه تم التحقق من تنبؤاته حول فصائل الدم لهؤلاء الأشخاص من خلال نتائج المختبرات والمَعامل.

وأشار غوها إلى أنه يمكنه التنبؤ بأنواع مختلفة من فصائل الدم اعتمادا على حركة جوز الهند في اتجاهات معينة.

وعبر أحد الزبائن ويدعى سوراب شارما، عن تقديره لطريقة الرجل ومدى توفيره للوقت.

ومع ذلك، رفضت الطبيبة الشرعية دارشان جاين الأسلوب، واصفة إياه بأنه غير علمي وخطر بالنسبة لكل من المانح "المتبرع" والمتلقي للدم.

وبدأ غوها العمل بهذا الأسلوب الغريب في التشخيص منذ عام 2005.

يشار إلى أن فصائل الدم عند الإنسان مختلفة بالنسبة لكل فرد وهي تنقسم لأربع مجموعات هي "A, B, AB, O" وتختلف كل مجموعة منها عن المجموعة الأخرى لوجود مواد معينة في كرات الدم والمصل، فإذا اختلطت مجموعتان غير متوافقتين تماما يحدث تلازن للدم قد تكون له نتائج خطيرة.

ولتجنب ذلك يجب عند نقل الدم مراعاة أن يكون دم المتبرع متوافقا تماما مع دم الآخذ أو المستلم.