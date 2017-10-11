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شاهد: سوري يترك الحرب ليصنع أفخر أنواع الشوكولاتة بالمجر

11/10/2017

كانت الحلوى والسكاكر التي يصنعها بسام غراوي مرادفا لأرقى لأفخر أنواع الشوكولاتة في أي مكان قبل اندلاع الحرب في سوريا والتي دمرت عمله لكنه بدأ من جديد في العاصمة المجرية بودابست.

ودشن غراوي (63 عامًا) اثنين من المصانع وفتح محلا تجاريا "بوتيك" لبيع الشوكولاتة المصنوعة يدويا في قلب بودابست، وقال من قبل إن مشروعه يضع المجر على خارطة مصدري الشوكولاتة الفاخرة في الاتحاد الأوربي.

وبدأ مصنعه الحرفي في جزيرة سيبيل، جنوب بودابست، في الإنتاج قبل بضعة أشهر، وهو ما يوفر الشوكولاتة لـ"بوتيك" بودابست ومتجرًا آخر آخر سيفتتحه في باريس هذا العام.

وغراوي هو ابن لواحدة من أقدم العائلات التجارية في دمشق والتي يرجع نشاطها إلى عام 1805، وقال إنه لطالما كان يحب المجر وكان يمارس فيها أنشطة تجارية ليست مرتبطة بالحلويات منذ أوائل التسعينات.

وحصل غراوي على الجنسية المجرية قبل نحو 4 أعوام، واشترى منزلا في بودابست وانتقل مع أسرته إلى هناك في أغسطس/آب عام 2015.

واكتسبت حلويات الغراوي شهرة عالمية؛ إذ فازت بجائزة "بريكس سبيشيال دي هونور" الشرفية في معرض "صالون دي شوكلا" التجاري في باريس عام 200، إلا أن الحرب السورية خفضت الإنتاج في مصنعه في إحدى ضواحي دمشق إلى أقل من 0.5 % من مستواه قبل الحرب.

المصدر : رويترز
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