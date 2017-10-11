شاهد: سعر خيالي لآخر لوحات دافنشي

أعلنت دار مزادات كريستيز الأمريكية، الثلاثاء، أن (سالفاتور مندي) آخر لوحات ليوناردو دافينشي المملوكة لهواة جمع الأعمال الفنية، ستطرح في مزاد.

وهذه اللوحة واحدة من أقل من 20 لوحة رسمها الفنان الشهير المنتمي لعصر النهضة معروف أنها لا تزال موجودة.

وتقدم لوحة "سالفاتور مندي" أو "مخلص العالم" بورتريه للمسيح ويرجع تاريخها إلى عام 1500 تقريبا ويتوقع أن تباع مقابل نحو 100 مليون دولار في صالة كريستيز في نوفمبر/تشرين الثاني لتصبح بين أغلى الأعمال التي تباع في مزاد على الإطلاق.

وقال ألان وينترميوت المتخصص في أعمال كبار الفنانين في كريستيز "هذه بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لإعادة اكتشاف الأعمال الفنية" مشيرا إلى أن البورتريه كان يطلق عليه أحيانا ذكر الموناليزا وسرى اعتقاد لوقت طويل بأنه فقد أو دمر.

وقالت كريستيز إن اللوحة تصور المسيح مرتديا ملابس باللونين الأزرق والقرمزي ويحمل كرة من البلور يعلوها صليب، وهي واحدة من أقل من 20 لوحة لدافينشي لا تزال موجودة وهي آخر لوحة متبقية بحوزة هواة جمع الأعمال الفنية.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية البائع وهو أوربي يهوى جمع الأعمال الفنية اشترى اللوحة بعد إعادة اكتشافها وترميمها الذي بدأ عام 2005 تقريبا.

وستعرض اللوحة في معارض هونغ كونغ، وسان فرانسيسكو، ولندن، ونيويورك، على أن يتم بيعها بمقر دار مزادات كريستيز في نيويورك منتصف نوفمبر/تشرين ثان المقبل.