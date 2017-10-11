شاهد: تحطم طائرة في حوض سباحة بفناء منزل في البرازيل

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد أن تحطمت طائرة إثر سقوطها في حوض سباحة بالفناء الخلفي لأحد المنازل في مدينة ساو جوزيه دو ريو بريتو بالبرازيل، الاثنين.

وأظهر فيديو وصور نشرتها، بلدية مدينة ريو بريتو، طائرة من نوع "بيتش كرافت" محطمة في الفناء الخلفي للمنزل، وقد سقط أحد جناحيها داخل حوض السباحة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الطائرة سقطت على بعد حوالى 300 متر من مطار المدينة البرازيلية.

وتقوم السلطات بالتحقيق في سبب محتمل للتحطم، وقد مات جميع الركاب الثلاثة على متن الطائرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات على الأرض.