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شاهد: تحطم طائرة في حوض سباحة بفناء منزل في البرازيل

11/10/2017

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد أن تحطمت طائرة إثر سقوطها في حوض سباحة بالفناء الخلفي لأحد المنازل في مدينة ساو جوزيه دو ريو بريتو بالبرازيل، الاثنين.

وأظهر فيديو وصور نشرتها، بلدية مدينة ريو بريتو، طائرة من نوع "بيتش كرافت" محطمة في الفناء الخلفي للمنزل، وقد سقط أحد جناحيها داخل حوض السباحة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الطائرة سقطت على بعد حوالى 300 متر من مطار المدينة البرازيلية.

وتقوم السلطات بالتحقيق في سبب محتمل للتحطم، وقد مات جميع الركاب الثلاثة على متن الطائرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات على الأرض.

المصدر : رويترز
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