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طرح الجزء الثامن من سلسلة أفلام "حرب النجوم"

أجزاء جديدة من سلسلة حرب النجوم ستصدر في العامين المقبلين
أجزاء جديدة من سلسلة حرب النجوم ستصدر في العامين المقبلين
10/10/2017

أعلنت شركتا "فوكس" و"ديزني" عن طرح الجزء الثامن من سلسلة أفلام "حرب النجوم" (Star Wars)، ومن المنتظر أن يعرض على شاشات السينما اعتبارا من 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونشرت الشركتان فيديو تعريفي للفيلم الجديد الذي يحمل اسم "Star Wars: The Last Jedi" وإخراج ريان جونسون.

والفيلم من انتاج كل من "جي جي أبرامز" و"كاثلين كيندي" و"رام بريغمان" و"توم كارنوسكي" و"جاسن ماك غاتلين"، وسيناريو ريان جونسون وجورج لوكاس.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، الذي يصنف ضمن أفلام الخيال العلمي والأكشن والمغامرة، كل من دايزي ريدلي وآدم درايفر، وأوسكار أيزاك، وأخرون.

المصدر : الأناضول
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