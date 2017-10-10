طالب يقتل ضابط شرطة بجامعة تكساس للتكنولوجيا

قُتِل شرطي بالرصاص على يد طالب جامعي بمدينة لوبوك بولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر مساء الإثنين، مما تسبب في إغلاق الحرم الجامعي مؤقتا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال كريس كوك المتحدث باسم جامعة تكساس للتكنولوجيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن شرطة الجامعة ذهبت لبحث حالة الطالب في وقت سابق وبعدما اكتشف الضباط مخدرات اقتادوه إلى مركز الشرطة.

وأضاف كوك أن الطالب سحب مسدسا بمركز الشرطة وأطلق النار على ضابط فأصابه في رأسه ولاذ بالفرار، وتوفي الضابط.

وأدى هروب المشتبه به سيرا على الأقدام، إلى إغلاق الجامعة، ولكن تم القبض عليه في وقت لاحق.

ورفعت الجامعة في وقت لاحق هذا الإغلاق، لكنها قالت إنه يجب على الطلاب تجنب الجزء الشمالي من الحرم الجامعي.