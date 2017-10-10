البث الحي
منوعات

طالب يقتل ضابط شرطة بجامعة تكساس للتكنولوجيا

10/10/2017

قُتِل شرطي بالرصاص على يد طالب جامعي بمدينة لوبوك بولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر مساء الإثنين، مما تسبب في إغلاق الحرم الجامعي مؤقتا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال كريس كوك المتحدث باسم جامعة تكساس للتكنولوجيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن شرطة الجامعة ذهبت لبحث حالة الطالب في وقت سابق وبعدما اكتشف الضباط مخدرات اقتادوه إلى مركز الشرطة.

وأضاف كوك أن الطالب سحب مسدسا بمركز الشرطة وأطلق النار على ضابط فأصابه في رأسه ولاذ بالفرار، وتوفي الضابط.

وأدى هروب المشتبه به سيرا على الأقدام، إلى إغلاق الجامعة، ولكن تم القبض عليه في وقت لاحق.

ورفعت الجامعة في وقت لاحق هذا الإغلاق، لكنها قالت إنه يجب على الطلاب تجنب الجزء الشمالي من الحرم الجامعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)