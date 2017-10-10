شاهد: ملجأ في الضفة الغربية يأوي أكثر من 300 كلب

على أرض في بيت ساحور، شرقيّ بيت لحم، أنشأت سيدة فلسطينية أوّل ملجأ في الضفة الغربية يرعى الكلاب الضالة، ويعمل على إعادة تأهيلها.

وتشرف الفلسطينية ديانا بعابيش من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على الملجأ الذي التابع لجمعية الحيوان والبيئة والمشيّد على أراضي بلدية بيت ساحور شرقي بيت لحم، حوالي 300 كلب تعمل بعابيش على رعايتها وإعادة تأهيلها تمهيدا لتبنيها من قبل مواطنين.

وكانت ديانا بعابيش قد عملت لسنوات في القطاع المصرفي الفلسطيني، لكن شغفها بتربية الكلاب منذ الصغر دفعها إلى تأسيس جمعية الحيوان والبيئة، التي تبنت بدورها فكرتها بافتتاح ملجأ خاص بالكلاب الضالة قبل عامين.

وتعمل بعابيش مع فريق أجنبي متطوع على علاج الكلاب الضالة، وتربيتها قبل إعادة إطلاقها في البرية أو تبنيها من قبل أحد الراغبين في ذلك.

وتقول ديانا إن الفريق الطبي يعمل على فحص الكلاب ومعالجتها، وتدريبها على العيش في المجتمع دون عنف، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الكلاب المعاد تأهيلها تم تبنيها من قبل فلسطينيين في مدينتي بيت لحم والقدس، إلى جانب إرسال البعض منها إلى دول أجنبية.

وتسعى بعابيش التي افتتحت الملجأ منذ أكثر من عامين، إلى فتح فروع أخرى في كافة محافظات الضفة الغربية، لتقديم الرعاية للكلاب وإعادة تأهيلها، وأوضحت أنها تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وغيرها على تعليم السكان الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوانات الضالة.

وتشكو السيدة بعابيش من أن الجمعية تفتقر للمعدات التي تمكنها من جمع الكلاب من الشوارع ونقلها إلى الملجأ لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض، وأخذ معلومات عنها لتسهيل عملية فرزها والعناية بها.