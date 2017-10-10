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شاهد: مطاردة مثيرة بين الشرطة الأمريكية وسيارة إسعاف!

9/10/2017

تمكنت الشرطة في ولاية ميشيغن الأمريكية من محاصرة سيارة إسعاف والقبض على سائقها.

وأظهرت لقطات فيديو سيارة للشرطة وهي تحاول اللحاق بسيارة الإسعاف على طريق سريع. وبعد أن تمكنت سيارة الشرطة من التقدم على سيارة الإسعاف، انحرفت الأخيرة لتنزل من على الطريق إلى جانبه وتلحق بها سيارة شرطة أخرى.

لكن سائق سيارة الإسعاف، التي أبلغ أحد مستشفيات الولاية بسرقتها، قام بالعودة مرة أخرى إلى الطريق والانطلاق بها.

وحاول السائق مرة أخرى تجاوز سيارة الشرطة وانحرف إلى جانب الطريق لكن الشرطة تمكنت من محاصرته وإجباره على التوقف والقبض عليه.

المصدر : أسوشيتد برس
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