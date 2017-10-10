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شاهد: سباق سيارات تعمل بالطاقة الشمسية

10/10/2017

تصدر فريق (نونا 9) الهولندي (الثلاثاء) سباق التحدي العالمي للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وحل فريق (نوفوم) التابع لجامعة ميشيغان الأمريكية ثانيا في اليوم الثالث من السباق.

وتشارك في السباق 42 سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وينظم في المناطق النائية بين شمال استراليا المداري وشواطئها الجنوبية ويمتد ثلاثة آلاف كيلومتر.

وفي وقت مبكر (الثلاثاء) تم تجاوز فريق (توكاي) الياباني أولا من جانب فريق ميشيغان الذي انتقل للمرتبة الثانية ثم من جانب فريق هولندي آخر (رد شيفت) الذي حل بالمرتبة الثالثة.

ويمتد السباق من مدينة داروين في شمال أستراليا إلى مدينة أديليد في جنوب البلاد ويتوقع أن يستمر أسبوعا وأن تسير السيارات الشمسية بسرعة تتراوح بين 90 و100 كيلومتر في الساعة.

والوقت القياسي السابق لهذه النوعية من السباقات مسجل باسم فريق جامعة توكاي اليابانية في 2009 حيث أكمل السباق عبر القارات في 29 ساعة و49 دقيقة فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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