شاهد: زوجة مصرية تقتحم مهنة الحدادة

على مدى 15 عاما ماضية، اقتحمت المصرية مها صبري مهنة يحتكرها الرجال لتعمل بالحدادة في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.

وتعلمت مها بالتدريج المهارات اللازمة لهذا العمل الشاق بمساعدة زوجها في الورشة التي يعمل بها.

وواجهت عائلة مها صبري صعوبات مالية دفعتها إلى تحدي التقاليد والضغوط الاجتماعية والعمل في هذه المهنة الشاقة.

وسخر كثيرون من اشتغال مها بمثل هذا العمل لكنها تواصل عملها بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها.

وتحاول مها في نفس الوقت مواصلة تعليهما إذ تدرس بالسنة الأولى من معهد للسياحة والفنادق.

وتعلمت مها كيف تقوم بأعمال اللحام والثقب وكانت تراقب زوجها، ويدعى السيد فوزي، لتتعلم منه أسرار المهنة.

ويقوم الزوجان بصنع مجموعة مختلفة من التشكيلات والهياكل المعدنية المصممة بشكل خاص.

ولا تزال مها تضع التعليم نصب عينيها وتسعى للحصول على المؤهل الدراسي في السياحة والفنادق وتؤكد في نفس الوقت الاستمرار في مساعدة زوجها في الحدادة.

وبعد سنوات من العمل في الورش اشترى الزوجان الآن ورشتهما الخاصة وبإمكانهما تدبير نفقات أطفالهما الثلاثة في وقت تواجه فيه مصر صعوبات اقتصادية شديدة.