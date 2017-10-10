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شاهد: جامعة فيرمونت تنشئ "بيئة العافية" للطلاب

10/10/2017

أنشأت جامعة ( فيرمونت) في بيرلنغتون بالولايات المتحدة ، برنامجا متعدد الأنشطة ، يهدف لخلق بيئة تشجع الطلاب على نمط حياة صحي سمته "بيئة العافية".

واجتذب البرنامج، الذي بدأ مع حوالي 120 طالبا في العام الماضي، العديد من المشاركين والذين تضاعف عددهم أربع مرات تقريبا في الفصل الدراسي الحالي.

وقام البروفسور والطبيب جيمس هودزياك بإنشاء البرنامج التطوعي الذي يشجع على أسلوب حياة صحي داخل وخارج الفصول الدراسية. ويقول البروفسور إن البرنامج يشجع على إبقاء الطلاب بعيدا عن الكحول والمخدرات، والمخالفات التي تؤدي للطرد من الجامعة.

وتتنوع أنشطة البرنامج ما بين اليوغا، والتغذية الصحية وتمرينات اللياقة البدنية.

يقول هودزياك: "نحن نقوم بتدريس وممارسة هذه الأنشطة التي تعزز الصحة، وعندما تصبح الأمور صعبة، فإننا تعتمد على مجموعة جديدة كاملة من المهارات بهذا البرنامج.

وتابع قائلا: "يطلق على هذا ’التغيير السلوكي المحفز‘، ونحن نحفزك، وندفعك أساسا للانخراط في تغيير سلوكي إيجابي".

وتشمل هذه الحوافز عضوية مجانية في الصالة الرياضية، والتغذية واللياقة البدنية ، إضافة إلى مدربين يتابعون أنشطتهم.

وعبّر الكثير من الطلاب المشاركين عن رضاهم عن البرنامج وتنوع أنشطته التي تجتذب فئة كبيرة من أصحاب الهوايات المختلفة، حتى أن بعضهم قال إنه سيتمسك بهذه السلوكيات التي تعلمها حتى بعد التخرج من الجامعة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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