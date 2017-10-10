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شاهد: إطلاق صاروخ فالكون 9 حاملا عشرة أقمار صناعية

10/10/2017

نجحت شركة سبيس إكس في إطلاق صاروخ من طراز (فالكون 9) حاملا عشرة أقمار صناعية لصالح شركة إريديوم كوميونيكيشنز الاثنين.

جرت عملية الإطلاق قبل فجر الاثنين من قاعدة فاندنبرج التابعة لسلاح الجو الأمريكي في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا حوالي الساعة 5.37 بتوقيت غرب الولايات المتحدة (1237 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات مثبتة في الصاروخ انطلاق الصاروخ المعزز وهي المرحلة الأولى من الإطلاق وانفصاله عن الجزء الأعلى الذي يحمل الأقمار الصناعية ثم عودته للأرض وهبوطه على منصة في المحيط الهادي.

وأشاد مؤسس سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك بالإنجاز المزدوج المتمثل في عودة الصاروخ المستعمل لإعادة إطلاقه مرة أخرى باعتبارها خطوة هائلة في مسعاه لخفض نفقات الإطلاق وتقليل الفترات الزمنية بين عمليات الإطلاق.

المصدر : رويترز
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