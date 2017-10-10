بيض معدل وراثيا يكافح السرطان وأمراض الكبد

قال باحثون يابانيون إنهم نجحوا في إنتاج بيض دجاج يحتوي على مركب صيدلي يمكن استخدامه لعلاج أمراض مثل السرطان وفيروس التهاب الكبد الوبائي.

الأبحاث أجراها علماء في المعهد الوطني الياباني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وجامعة أوساكا اليابانية، حسب ما ذكرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية الثلاثاء.

وأوضح الباحثون أن أسعار أدوية إنترفيرون بيتا التي تستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي والسرطان مرتفعة للغاية، لكن يمكن تخفيضها إلى النصف حال استُخدمت الطريقة العلاجية الجديدة.

وأضافوا أنهم قاموا بإدخال الجينات التي تنتج أدوية إنترفيرون، وهو البروتين المسؤول عن محاربة الفيروسات، في الخلايا التي تم ابتكارها من الحيوانات المنوية للدجاج.

واستخدم الباحثون هذه الخلايا لتخصيب البيض الذي أنتج دجاجًا ورث تلك الجينات المعدلة، وهذا يعني أن هذه الدجاجات أصبحت قادرة على وضع بيض يحتوي على عامل مكافح للمرض.

ويوجد لدى العلماء حاليا 3 دجاجات يحتوي بيضها على الدواء الذي يكلف حاليا حوالي 888 دولارا لإنتاج عدد قليل من الميكروغرامات منه.

وتستخدم الأدوية لتحفيز الجهاز المناعي في الجسم لمحاربة بعض أنواع السرطان والتهاب الكبد الوبائي.

ويأمل الباحثون أن تكون هذه الطريقة الغريبة التي يحتوي من خلالها البيض على الأدوية المنقذة للحياة، قادرة على خفض التكاليف العلاجية الحالية للسرطان، بشكل كبير.

ويخطط فريق البحث لبيع الدواء لشركات الأدوية وتخفيض سعره إلى النصف حتى تتمكن هذه الشركات من استخدامه في البداية كمادة بحثية.

وأشاروا إلى أنه يتعين على المرضى الانتظار بعض الوقت باعتبار أن لليابان لوائح صارمة بشأن تقديم منتجات صيدلانية جديدة.

ويجري العلماء حاليا المزيد من البحوث حول آثار إنتيرفيرون بيتا في علاج السرطان، والتي توصلوا من خلالها إلى مجموعة مختلفة من النتائج حتى الآن.

وقال البروفيسور هيرونوبو هوجو من جامعة أوساكا اليابانية: نأمل أن تؤدى هذه النتائج إلى تطوير عقاقير رخيصة للسرطان وأمراض الكبد.

وأضاف: في المستقبل، سيكون من الضروري أن ندرس بدقة خصائص المواد الدوائية الموجودة في البيض المعدل وراثيا وتحديد سلامتها كمنتجات صيدلانية.