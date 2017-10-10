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بعد بلوغه 69 عاما.. رئيس فنلندا ينتظر طفلا من زوجته البالغة 40

رئيس فنلندا وزوجته في احتفالات الاستقلال 1يونيو 2017
رئيس فنلندا وزوجته في احتفالات الاستقلال 1يونيو 2017
10/10/2017

قال مكتب الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو" إن الرئيس البالغ من العمر 69 عاما وزوجته جيني هوكيو التي تصغره بتسعة وعشرين عاما ينتظران طفلا.

وقال الزوجان في بيان: "كنا نأمل منذ وقت طويل في أن يكون لنا طفل وواجهنا الكثير من الصعوبات خلال تلك السنوات. لذا فقد كانت الأمور في غاية الدقة والحساسية فيما يتعلق بالأيام الأولى من الحمل لكننا نستطيع الآن أن نعلن الخبر".

وقال مكتب نينيستو إنه من المنتظر ولادة الطفل في فبراير/شباط 2018 وهو تقريبا نفس التوقيت الذي سيخوض فيه الرئيس الانتخابات من أجل الفوز بولاية ثانية مدتها ست سنوات، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأبرز للفوز.

وتزوج الاثنان في 2009. وسيكون الطفل المنتظر هو الأول للزوجة والثالث للرئيس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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