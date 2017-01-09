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نجاة الملكة إليزابيث من القتل على يد أحد حراسها

9/1/2017

نجاة الملكة إليزابيث من القتل على يد أحد حراسها

أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، نجاة الملكة إليزابيث الثانية" من الموت عندما كانت تتنزه في حديقة قصر “بيكنغهام” عند الساعة الثالثة فجرا، إذ كاد أحد حراسها أن يطلق عليها النار.

وظن الحارس أن شخصا ما قد تسلل إلى القصر لكنه عندما طلب منه أن يعرف عن نفسه تفاجأ أنها الملكة “اليزابيث”.

وإثر هذه الحادثة، قالت الملكة أنها ستخبر الحراس في المرات المقبلة بخروجها حتى لا يطلقوا النار عليها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظن فيها الحراس أن شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر، ففي عام 2013 وقعت نفس الحادثة مع الأمير “أندرو” عندما كان يتنزه في حديقة القصر.

 

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