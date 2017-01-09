البث الحي
منوعات

مصر: ضابط يلفق تهمة لمواطن ويهتك عرضه.. والنيابة تخلي سبيله

9/1/2017

دار القضاء العالي في مصر

قررت نيابة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة إخلاء سبيل ضابط بقسم شرطة عين شمس بكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وهتك عرض أحد الأشخاص بعد احتجازه داخل القسم وتلفيق قضية حيازة سلاح أبيض له.

وكانت النيابة قد تسلمت تحريات الأمن العام، التي أكدت قيام الرائد وائل .ع. باحتجاز أحد الأشخاص داخل ديوان القسم بسبب خلافات مع أحد أقارب الضابط، وقيامه بتحرير محضر وهمي ضد الشخص المحتجز بزعم حيازته سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن الضابط حرر محضر باسم ضابط آخر زميل له بقسم شرطة عين شمس، لكن الضابط الثاني اعترف على زميله المتهم، وأكد أنه لم يحرر محضراً ضد المواطن وأن الضابط المتهم زور المحضر ضده.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)