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فيديو: إسرائيل تهدم خيمة عزاء منفذ حادث الدهس بالقدس

9/1/2017

أزالت قوات الأمن الإسرائيلية خيمة في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، أقيم فيها مجلس عزاء لـلفلسطيني فادي القنبر الذي صدم الأحد بشاحنته مجموعة جنود إسرائيليين كانوا يزورون موقعا سياحيا في القدس، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة 17 أخرين.

وداهمت الشرطة منزل الشهيد فادي القنبر في أعقاب الهجوم وهدمت خيمة عزاء أُقيمت أمامه، اليوم.

 وقام ضباط الشرطة بتفتيش السيارات الخارجة من الحي ونصبوا حواجز طرق في المنطقة.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن 9 من سكان جبل المكبر بينهم 5 أفراد من أسرة المهاجم اعتقلوا للاشتباه في أنهم ساعدوه.

وقال مصدر حكومي إن وزراء دعوا لهدم منزل المهاجم وعدم تسليم جثمانه لأسرته لدفنه، كما تقرر اعتقال أي شخص يعبر عن دعمه لـ"تنظيم الدولة" دون محاكمة.

واستهدف الشهيد فادي القنبر بشاحنته مجموعة من الطلاب العسكريين أثناء خروجهم من حافلة كانت تنقلهم إلى متنزه "أرمون هنتسيف" المُطل على مدينة القدس القديمة، وقال الجيش إن ضابطة و3 طلاب قُتلوا، وأُصيب 17 آخرون.

وحددت الشرطة هوية سائق الشاحنة وقالت إنه فلسطيني من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنه قُتل بالرصاص.

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