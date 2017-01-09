شاهد: ميلان يفوز على كالياري بهدف دون رد بالدوري الإيطالي

اجتاز فريق اي سي ميلان، الأحد، ضيفه كالياري بصعوبة بالتغلب عليه بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، إلا أن الكولومبي كارلوس باكا تمكن من تسجيل هدف الفوز لميلان في الدقيقة 88.

ومع حلول الدقيقة 90 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه برونو ألفيس لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب كالياري الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كالياري عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر فريق يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده روما.