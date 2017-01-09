البث الحي
منوعات

شاهد: ممثلة أمريكية توبخ ترمب في حفل "غولدن غلوب"

9/1/2017

استغلت النجمة الأمريكية ميريل ستريب كلمتها خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" مساء الأحد في توبيخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، واصفة سخريته من مراسل معوق خلال تجمع انتخابي بأنه الأداء الذي لا ينسى في عام 2016.

وقالت ستريب، في كلمتها بعد تسلمها لجائزة سيسل بي دوميل عن مجمل  أعمالها، إن "هذه الغريزة لإهانة (الناس)، عندما تظهر من شخصية عامة فإنها بمثابة إذن "للآخرين للتصرف بنفس الطريقة".

وتابعت أن "عدم الاحترام يجلب عدم الاحترام والعنف يحرض على العنف عندما يستخدم أصحاب النفوذ قوتهم للضغط على الآخرين، فإننا نخسر جميعا".

وأشارت إلى أن كراهية الأجانب التي اتسمت بها حملة ترمب الانتخابية تتناقض مع تنوع خلفيات نجوم هوليوود، حيث قالت: إن "هوليوود تعج بالغرباء والأجانب، وإذا ركلناهم جميعا خارج البلاد، لن يكون لديك شيئا لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة".

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)