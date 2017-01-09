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شاهد: لعب الشطرنج خلال مسابقة للسباحة وسط الثلوج!

9/1/2017

نشرت صفحة New China TV على يوتيوب، مقطعاً مصوراً غريباً لمواطنين من لاتفيا (دولة تقع في منطقة بحر البلطيق في أوربا الشمالية) وهم يمارسون لعب الشطرنج خلال مسابقة للسباحة الشتوية وسط الثلوج!

وعلى الرغم من الطقس البارد والثلوج الواضحة في المياه ودرجة الحرارة التي تصل في بعض الأحيان لـ 15 درجة تحت الصفر في فصل الشتاء، إلا أن البعض قرر تحدي المناخ والطقس وسبحوا وسط المياه المتجمدة وظهر بعضهم وهو يمارس لعب الشطرنج بجسد شبه عار.

والأغرب أن عدداً من كبار السن شاركوا في المسابقة، وكأن التحدي شمل السن إلى جانب البرودة القارسة، وبشكل عام يُنصح في مثل هذا الطقس بممارسة عدد من أنواع الرياضات للتدفئة ومقاومة البرودة التي تصل في لاتفيا إلى حد تجمد الأطراف.

 

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