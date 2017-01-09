شاهد: "لالا لاند" يحصد 7 جوائز من "غولدن غلوب"

حصد فيلم (لالا لاند) نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الذي أقيم في بيفرلي هيلز مساء الأحد بحصوله على 7 جوائز.

فقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم موسيقي/كوميدي، وفاز ريان غوسلينغ بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي/كوميدي، وفازت إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي/كوميدي.

كما فاز المخرج الشاب ديميان تشازيل بجائزة أفضل مخرج، وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو ،وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة أفضل أغنية.

ويروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة بلوس آنجليس في العصر الحديث.

ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى الجاز التقليدية بينما تأمل ميا أن تنال فرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها من أجل هذا الغرض في نهاية المطاف.

من جهة أخرى فازت فيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (فينسيز)، كما فاز بأفضل ممثل مساعد آرون تايلور جونسون عن دوره في فيلم (نوكتارنال آنيمالز)، كما فاز فيلم (مون لايت) بجائزة أفضل فيلم درامي، وفاز بأفضل ممثل في دراما تلفزيونية بيلي بوب ثورنتون عن دوره في مسلسل (جالوت).

وفاز الممثل كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في فيلم (مانشستر باي ذا سي)، ويتناول الفيلم قصة أسرة من الطبقة العاملة تواجه عدة مآس، وفازت الممثلة إليزابيث هوبرت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في الفيلم الفرنسي (إيل) الذي فاز بأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وكانت أكثر اللحظات إثارة في الحفل أثناء تسلم الممثلة ميريل ستريب والتي تعد أكثر ممثلة تحظى بالإعجاب في جيلها الجائزة السنوية عن مجمل الأعمال عندما قالت الممثلة الفائزة بثلاث جوائز أوسكار إن أكثر المواقف إثارة للشجون في 2016 "عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احترامًا في بلدنا بتقليد مراسل معاق" في إشارة إلى دونالد ترمب الرئيس الأمريكي المنتخب على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم.

وأضافت ستريب (67 عامًا) "لقد انفطر قلبي عندما شاهدته ولا يمكنني نسيانه لأن هذا لم يكن في فيلم بل في الحياة الواقعية."

وحصل المسلسل الدرامي (ذا كراون) على جائزة أفضل مسلسل خيال علمي وفازت فيه كلير فوي بأفضل ممثلة في دراما تلفزيونية، وفاز مسلسل (وست وورلد) بجائزة أفضل مسلسل درامي، وحصل مسلسل (أتلانتا) على جائزة أفضل مسلسل كوميدي والذي حصد فيه أيضاً دونالد جلوفر أفضل ممثل في كوميديا تلفزيونية.

كما فاز بأفضل فيلم رسوم متحركة (زووتوبيا) ، وفاز بأفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني توم هيدليستون عن دوره في مسلسل (ذا نايت مانيجر)، وفاز هيو لوري في أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني عن ذات المسلسل، الذي فازت فيه أيضاً أوليفيا كولمان بأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني.

وحصدت أفضل ممثلة في كوميديا تلفزيونية تراسي إليس روس عن دورها في مسلسل(بلاك-إيش)، كما حصدت أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني سارة بولسون عن دورها في مسلسل (أمريكان كرايم ستوري) الذي حصد جائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني.

وأقيم حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة والسبعين من المسابقة التي تنظمها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، وغولدن غلوب هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، بدأت عام 1944.