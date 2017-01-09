البث الحي
منوعات

شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة

9/1/2017

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض أحد اللاعبين لكسر في ساقه أثناء محاولته قطع الكرة من لاعب الفريق المنافس.

ووقع الحادث للاعب المكسيكي "لويس مارتينيز" لاعب فريق "سايد تايغرز" عندما حاول عرقلة  أحد مهاجمي فريق "سانتوس لاغونا" في الدقيقة 76 من اللقاء، إلا أن ساقه اليمنى اتجهت إلى الخلف بزاوية غير طبيعية مما أدى إلى كسرها، ليبدأ اللاعب في الصراخ من الألم. وبعد تلقيه العلاج الأولي ذهب إلى المستشفى وفقا لما صرح به الأطباء.

ويلعب "مارتينيز" في صفوف فريقه منذ عام 2014، ويعتبر من النجوم الصاعدين في الفريق. ولكن من المتوقع حاليا أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)