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شاهد: علاء وجمال مبارك بين جماهير مباراة مصر وتونس

8/1/2017

ظهر جمال وعلاء نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الأحد، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة منتخب بلدهما في مباراته الكروية الودية أمام نظيره التونسي ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية بالغابون، المقرر انطلاقها بعد أقل من أسبوع، وسط حضور جماهيري قليل.

وتداول مستخدمو موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، صور الظهور النادر لنجلي مبارك، على نطاق واسع، وصاحبتها تعليقات ممزوجة بالسخرية والحسرة على ما اعتبروه "ضياعًا للثورة المصرية".

ويتزامن ظهور نجلي مبارك في مباراة منتخبي مصر وتونس، مع الذكرى السادسة لثورتي تونس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010- 14 يناير/كانون الثاني 2011) ومصر (25 يناير/ كانون الثاني 2011- 11 فبراير/ شباط 2011) واللتين أطاحتا بنظامي زين العابدين بن علي في الأولى، وحسني مبارك في الثانية.

وخلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وذلك بعد تبرئتهما من قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإخلاء سبيلهما على ذمة قضايا "فساد مالي".

وعبر "تويتر"، غرد حساب باسم عمرو عبدالحميد ساخرا: "أول مرة أحس (أشعر) إن الثورة نجحت بجد.. بعدا ما كانوا (عائلة مبارك) يقعدوا في المقصورة بقوا يقعدوا درجة أولى.. الثورة مستمرة لغاية ما نقعدهم درجة ثالثة إن شاء الله".

وأضافت "فاطمة": "وربنا القعدة الحلوة دي ما كان ناقصها غير أبو علاء (حسني مبارك) وماما سوزان وننزل حسن شحاتة (مدرب منتخب مصر إبان عهد مبارك) بدلا من كوبر (المدرب الحالي) ويا دار ما دخلك ثورة".

وقال "ميزو": "اللي (من) تعمل عليهم ثورة أحرار، واللي (من) عمل الثورة (الشباب) مسجون ومحروم من أهله".

حساب ساخر باسم "سوزان مبارك" (زوجة مبارك) شارك بقوله: "ولاد بطني رجعوا المدرجات والجماهير لأ (في إشارة إلى منع الأمن دخول الجماهير المدرجات)".

ودار حول نجلي مبارك علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال، قبيل ثورة 2011.

ولم يتبق أمام علاء وجمال مبارك، غير قضية واحدة وهي "التلاعب بالبورصة"، التي أخلي سبيلهما فيها بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2013، وتم تأجيلها أكثر من مرة وآخرها لجلسة 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحقّق منتخب مصر، اليوم الأحد، فوزًا معنويًا وديًا على ضيفه تونس، بهدف دون رد، في آخر مبارياتهما الودية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالغابون، ما بين 14 يناير/كانون الثاني الجاري و5 فبراير/شباط المقبل.

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