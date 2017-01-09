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شاهد: طفل يتجول وحده فجرًا يثير حيرة الشرطة

9/1/2017

رصدت كاميرات المراقبة في محطة وقود في مدينة ديترويت بولاية ميتشغان الأمريكية، لقطات للحظة تجول طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بالبيجاما في الرابعة والنصف فجراً، في المكان بحثًا عن والدته التي تركته وحده في المنزل.

وبحسب قناة WXYZ المحلية (abc7)، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تجول الطفل خائفاً داخل متجر محطة وقود سيتغو الواقعة بشارع كونر على الجانب الشرقي للمدينة، في ساعة متأخرة جداً وفي درجة حرارة منخفضة ،  ما أثار حيرة الشرطة.

وحين عثرت عليه الشرطة أخبرهم أنه يبحث عن أمه حيث استيقظ ولم يجدها، بينما ظهرت والدته وهي تصرخ عندما أدركت فقدان طفلها وما أن جمعت الشرطة شملهما بعد فترة وجيزة حتى دخلت في نوبة بكاء هيستيرية.

وقال الضابط تينيشا ألكسندر الذي وصل إلى متجر محطة الغاز ورأى الطفل، إن الصبي أخبره بأنه يبحث عن أمه حيث استيقظ من نومه فلم يجدها وظل خائفاً فقرر البحث عنها حتى وصل إلى المكان.

وأضاف الشرطي أن الطقس كان بارداً جداً "فأحضرنا له بطانية"، فيما فتحت "خدمة حماية الطفل" تحقيقاً لمتابعة التأكد من مدى أمان وسلامة وملائمة المنزل الذي يقيم فيه الطفل.

 

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