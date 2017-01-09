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شاهد: رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016

9/1/2017

تُوج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد أفضل لاعب في العالم لعام 2016، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم اليوم في مدينة زوريخ السويسرية.

وتفوق رونالدو على منافسه الدائم في الأعوام الأخيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ليتم عاما مثاليا أحرز خلاله أيضا جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وشهدت مدينة زيوريخ السويسرية اليوم حفل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتوزيع جوائز عام 2016.

وفاز الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب خلال العام المنصرم.

كما فاز نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بجائزة اللعب النظيف.

وجاء تشكيل منتخب العالم لعام 2016 ، كالتالي، في حراسة المرمى الألماني مانويل نيوير حارس بايرن ميونيخ الألماني.

في الدفاع: البرازيلي داني ألفيش (يوفنتوس الإيطالي) وسيرجيو بيكيه (برشلونة الإسباني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) وزميله بنفس الفريق سيرخيو راموس.

ولخط الوسط: الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش _ ريال مدريد) والألماني توني كروس (ريال مدريد).

وفي الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) والأوروجوياني لويس سواريز  (برشلونة الإسباني).

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