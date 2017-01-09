البث الحي
منوعات

شاهد: روما يفوز على جنوي ويواصل مطاردة يوفنتوس

8/1/2017

شدد نادي روما الخناق على يوفنتوس المتصدر وقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة بعد فوزه الصعب الأحد على مضيفه جنوى 1-صفر، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز لفريق العاصمة من نيران صديقة بعد تسديدة ارتدت من المدافع ارماندو ايتسو داخل شباك فريقه في الدقيقة (36).

وهذا الفوز هو الثالث عشر لروما في 19 مباراة، فرفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق ضيفه بولونيا، علما أن له أيضا مباراة مؤجلة.

وغاب عن روما لاعب وسطه المصري محمد صلاح الملتحق بمنتخب بلاده استعدادا لخوض كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق السبت المقبل في الغابون.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)