شاهد: روما يفوز على جنوي ويواصل مطاردة يوفنتوس

شدد نادي روما الخناق على يوفنتوس المتصدر وقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة بعد فوزه الصعب الأحد على مضيفه جنوى 1-صفر، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز لفريق العاصمة من نيران صديقة بعد تسديدة ارتدت من المدافع ارماندو ايتسو داخل شباك فريقه في الدقيقة (36).

وهذا الفوز هو الثالث عشر لروما في 19 مباراة، فرفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق ضيفه بولونيا، علما أن له أيضا مباراة مؤجلة.

وغاب عن روما لاعب وسطه المصري محمد صلاح الملتحق بمنتخب بلاده استعدادا لخوض كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق السبت المقبل في الغابون.