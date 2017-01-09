شاهد: تصرف نادر من "حمار" يثبت ذكاءه

رغم وصفه دائماً بالغباء إلا أن ذلك الحمار أثبت عكس ذلك تماماً في تصرف نادر يعكس ذكاءه وسرعة بديهته حيث استطاع إزالة سياج خشبي اعترض طريقه مستخدماً أسنانه بعد تفكير استغرق لحظات!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحمار "أوريستي" كان في مزرعة بمنطقة رونكو سكريفيا، شمال إيطاليا، حين قفز أصدقاؤه "الحمير" من أعلى السياج دون التفكير لحظة في إمكانية إزاحته أو إزالته حتى لا يعترض طريق عبورهم.

وحين جاء دور أوريستي توقف أمام العمود الخشبي متأملاً وكأنما يفكر في كيفية حل المشكلة التي واجهها على طريقته الخاصة، وبعد تفكير استغرق لحظات قليلة، قام بإزاحته مستخدماً أسنانه فأسقطه أرضاً بكل سلاسة وشق طريقه متمكناً بكل ذكاء.

وحصد الفيديو نحو 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل بالإضافة لنحو مليون تفاعل ومشاركة وتعليق، منذ نشره يوم الأربعاء الماضي، ووصفت التعليقات الحمير بأنها حيوانات ذكية ووفية، لكنها عنيدة حينما تتعرض للعنف، وهي حيوانات مكافحة ذات ذاكرة فولاذية.