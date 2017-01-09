شاهد: إسرائيل تطور طائرة دون طيار لنقل الركاب

بعد 15 عاما من التطوير باتت شركة إسرائيلية للتكنولوجيا متفائلة بأنها ستدشن أخيرا طائرة بدون طيار لنقل الركاب تزن 1500 كيلوغرام ستطرح في الأسواق بحلول عام 2020.

ويمكن للطائرة (كورمورانت) التي توصف بأنها سيارة تطير في الجو نقل ما يزن 500 كيلوغرام والسفر بسرعة 185 كيلومترا في الساعة.

وأكملت المركبة أول رحلة آلية منفردة فوق الأرض في نوفمبر تشرين الثاني.

ويقدر سعرها الإجمالي بحوالي 14 مليون دولار.

وتعتقد شركة أربان إيرونوتيكس المطورة للمركبة أن الطائرة بدون طيار بإمكانها إجلاء الأشخاص من بيئات معادية أو السماح بوصول آمن لقوات عسكرية.

وقال رافي يويلي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "لكم أن تتخيلوا قنبلة قذرة في مدينة أو هجوم بمادة كيماوية.. يمكن لهذه المركبة أن تأتي آليا وبتوجيهها عن بعد إلى الشارع وتقوم بتطهير منطقة".

وأسس يويلي الشركة التي تتخذ من مدينة يفنه في وسط إسرائيل مقرا لها في عام 2001 لابتكار الطائرة التي تعمل بدون طيار والتي يقول إنها أكثر أمانا من الطائرات الهليكوبتر لأن بإمكانها الطيران بين المباني وتحت خطوط الكهرباء دون المخاطرة بإصابة المراوح.

ومازال هناك حاجة إلى الكثير من العمل قبل أن تصل المركبة التي تعمل بالتحكم الذاتي إلى السوق.

وقالت جانينا يويلي نائبة مدير التسويق في شركة أربان إيرونوتيكس إن الطائرة كورمورانت التي سُميت على اسم طائر مائي تمثل مرحلة جديدة في عالم الطيران.