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شاهد: أسترالي يطعم ثعبانه فأرًا ضخمًا بفمه!

9/1/2017

أطعم شاب أسترالي ثعبانه فأرًا ضخماً نافقاً ممسكًا إياه من ذيله مستخدماً فمه، في مشهد صادم ومثير للاشمئزاز، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأمسك تشاد جونز (29 عامًا) في كوبرز قرب خليج بايرون، بالفأر الضخم النافق من ذيله مستخدماً فمه وأخذ يلوح بالفأر المجمد أمام الثعبان لإغرائه بالتهام الوجبة التي أحضرها صاحبه.

وبالفعل انقض الثعبان العملاق -وطوله متران- على الفأر واعتصر جسده والتهمه في لحظات، وقال جونز إنه أراد أن يبرهن لصديقه الذي قام بتصوير الفيديو، أن الثعبان لن يؤذيه وسوف يكتفي بالتهام الفأر لكنه قال أيضاً إنه كان متوتراً نوعاً ما ومتخوفا من عضة الثعبان.

 

 

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