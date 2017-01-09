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ترمب يعين زوج ابنته مستشارا رئاسيا

9/1/2017

جيرد كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب – أرشيف

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب يعتزم تعيين صهره رجل الأعمال جيرد كوشنر مستشارا رئاسيا رفيع المستوى.

وكان مراقبون قد توقعوا تعيين كوشنر زوج ابنة ترمب، ولكن لم يكن واضحا ما هو الدور الرسمي الذي سيتقلده.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسمى وظيفة كوشنر (35 عاما) قد يجري تعديله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم إن كوشنر، زوج إيفانكا ترمب، سوف يكون له سلطات واسعة في السياسات الداخلية والخارجية.

وكان محامي كوشنر قد قال إن موكله سوف يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة المملوكة لأسرته في حال توليه لمنصبه في البيت الأبيض، وإنه سيتخلى أيضا عن بعض الأصول المملوكة له التزاما بالقوانين الفيدرالية المنظمة في هذا الصدد.

ويعد كوشنر، مثل صهره ترمب، من كبار المطورين العقاريين، ويملك شبكة واسعة من التعاملات الاستثمارية التي قد تمثل تضاربا محتملا للمصالح في حال توليه المسؤولية.

وتأتي هذه الخطوة قبل مؤتمر صحفي للرئيس المنتخب دونالد ترمب يوم الأربعاء يتوقع أن يوضح فيها خططه الخاصة بكيفية إدارة أعماله وشركاته بشكل لا يمثل تعارضا في المصالح مع منصبه كرئيس في البلاد، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية.

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