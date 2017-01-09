البث الحي
منوعات

تايلاند تتوقع وصول عائدات السياحة إلى 50 مليار دولار في 2017

9/1/2017

مهرجان المياه في تايلاند – أرشيف

قال نائب رئيس وزراء تايلاند تاناساك باتيمابراكورن اليوم الاثنين إن بلاده تتوقع ارتفاع الإيرادات التي تحققها من السياح الأجانب بنسبة 8.5 بالمائة لتصل إلى 1.78 تريليون بات (49.8 مليار دولار) هذا العام.

وقال تاناساك في تصريحات للصحفيين إن الزيادة المتوقعة هي نتيجة لتحسن التوقعات المستقبلية للسياحة العالمية إلى جانب استثمار تايلاند في البنية التحتية.

وأضاف "هذا عام آخر سنحتاج فيه إلى التركيز على جودة السياحة أكثر من عدد السياح".

وتوقع تاناساك ارتفاع الإنفاق اليومي للسياح في بلاده إلى 5200 بات (145.4 دولارا) للفرد هذا العام مقارنة مع 5100 بات (142.6 دولارا) العام الماضي.

وبلغ عدد السياح الذين استقبلتهم تايلاند العام الماضي 32.6 مليون سائح بارتفاع نحو 9 بالمائة عن العام السابق.

وكانت العاصمة التايلاندية بانكوك قد انتزعت العام الماضي المركز الأول كأكبر مقصد سياحي في العالم وفقا لتصنيف سنوي أعلنته شركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت بانكوك، التي تشتهر باسم "مدينة الملائكة"، في صدارة قائمة عام 2016 التي تضم 132 دولة، متفوقة بذلك على لندن وباريس ودبي لتصبح أكبر المدن من حيث عدد السياح الأجانب وفقا لمؤشر ماستر كارد للمقاصد السياحية العالمية.

وأصبحت السياحة واحدة من نقاط التميز القليلة لتايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

واستقبلت تايلاند نحو 33 مليون سائح في 2016، وهو رقم قياسي جديد بفضل قفزة في أعداد الزوار الصينيين، بينما استقبلت بانكوك نحو 21 مليون سائح في 2016 متفوقة على لندن التي زارها نحو 20 مليون سائح.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)