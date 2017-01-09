بالصور: الشرطة الإسرائيلية تفكك سرادق عزاء منفذ هجوم القدس

الشرطة الإسرائيلية تفكك سرادق عزاء منفذ هجوم القدس

فككت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، سرادق عزاء فادي القنبر، منفذ هجوم القدس يوم أمس، في بلدة جبل المكبر، في القدس الشرقية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وصلت إلى قبالة منزل القنبر وفككت سرادق عزاء أقيم له.

من جهتها قالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن الشرطة "أزالت خيمة عزاء أقيمت بالقرب من منزل منفذ الهجوم".

وكان فادي القنبر، البالغ من العمر 28 عاما، والأب لأربعة أطفال، قد هاجم أمس بشاحنة جنودا إسرائيليين في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وجرح 15 آخرين قبل مقتله برصاص عناصر أمن إسرائيليين تواجدوا في المكان.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس، هدم منزل القنبر وعدم تسليم جثمانه لذويه، وحرمان أقاربه من الحصول على طلبات لم شمل للإقامة في القدس.

وسبق ذلك أن اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والدا القنبر وزوجته وشقيقيه وزوجة أحدهما.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منذ ساعات مساء أمس مدخل جبل المكبر بمكعبات إسمنتية.