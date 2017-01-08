متمردون يطلقون سراح وزير دفاع ساحل العاج بعد احتجازه لساعتين

الناطق باسم الجنود المتمردين ( أ ف ب)

تم الإفراج عن وزير دفاع ساحل العاج آلان ريشار دونواهي الذي احتجزه السبت على مدى نحو ساعتين جنود متمردون يسيطرون على بواكيه ثاني مدن البلاد ويرفضون بنود اتفاق كان أعلن عنه في وقت سابق الرئيس الحسن واتارا.

وصاح أحد الجنود "افتحوا الأبواب سيخرجون"، قبل أن يغادر دونواهي والوفد المرافق له مكان إقامة مساعد والي المنطقة حيث تم احتجازهم على مدى أكثر من ساعتين، وتوجهوا إلى المطار حيث أقلعت طائرة وزير الدفاع على الفور.

وإثر خروجه من مكان احتجازه، لم يدل الوزير ولا الممثلين عن الجنود المتمردين بأي تصريح.

وكان المتمردون قد رفضوا بنود الاتفاق الذي أعلن عنه واتارا واستشاطوا غضبا، مانعين الوزير من المغادرة ومطلقين رشقات من بنادق كلاشنيكوف وأسلحة ثقيلة.

وكان واتارا أعلن عن "اتفاق" مع الجنود المتمردين الذين شلت تظاهراتهم المطلبية مدينة بواكيه منذ الجمعة وامتدت إلى أبيدجان.

وقال واتارا في تصريح قصير نقله التلفزيون "أؤكد موافقتي على أخذ المطالب المتعلقة بالعلاوات وتحسين ظروف معيشة الجنود في الاعتبار".

وأضاف "بعد تسجيل موافقتي، أطلب من الجنود كافة الالتحاق بثكناتهم للتمكن من تنفيذ هذه القرارات في هدوء"، دون تفصيل بنود الاتفاق.

لكن أحد الجنود المتمردين قال في بواكيه "يجب أن يقول لنا الرئيس في أي تاريخ سيتم الدفع لنا وما هو المبلغ الذي سنحصل عليه".

ويطالب المتمردون بزيادة الأجور والحصول على علاوات وإقرار ترقيات سريعة وتأمين مساكن لهم.

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق إثر اجتماع وزير الدفاع بوفد من الجنود المتمردين في بواكيه.