عشاق ميسي ورونالدو ينتظرون لحظة الحسم غدا الاثنين

ميسي ورونالدو وجها لوجه من جديد

تترقب جماهير كرة القدم العالمية، غدًا الإثنين، الفائز بجوائز الأفضل لعام 2016 وذلك خلال الحفل الذي سيقيمه الاتحاد الدولي (فيفا) في مقره بزيوريخ السويسرية.

وانفصلت جائزة فرانس فوتبول الفرنسية التي منحت لقب أفضل لاعب للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الشهر الماضي عن جائزة "فيفا" هذا العام بعد أن كان يتم منحهما معها في يناير/ كانون الثاني من كل عام.

ويتنافس هذا العام على لقب أفضل لاعب في العالم ثلاثة نجوم هم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفاز 5 نجوم برازيلين بالأفضل 8 مرات هم روماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا وفاز بها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد 3 مرات من أصل 19 مرة.

أما أصغر لاعب توج بالجائزة هو البرازيلي رونالدو عام 1996 وكان في العشرين من عمره، وأكبر لاعب توج بالجائزة الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

كما أن هناك ستة أندية قادها لاعبوها للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، هي : برشلونة (6 مرات) وريال مدريد (4 مرات) ومن إيطاليا ثلاثة أندية: يوفنتوس (3 مرات) وإي سي ميلان (3 مرات)، وإنتر ميلان (مرتان) ومانشستر يونايتد الإنجليزي (مرة واحدة).

كما تتنافس على جائزة أفضل لاعبة في العالم هذا العام كل من الألمانية ميلاني برينغر، والبرازيلية مارتا، والأمريكية كارلي لويد.

وتوجت 8 لاعبات بجائزة أفضل لاعبة في العالم حتى الآن، هن: الأمريكية ميا هام والألمانية بريجيت برينز والبرازيلية مارتا واليابانية هومار ساوا والأمريكية آبي ويمبيك والألمانيتان نادين أنغيرير ونادين كسلر والأمريكية كارلي لويد.

وتعد البرازيلية مارتا أصغر لاعبة تتوج بالجائزة، حيث فازت بالجائزة عام 2006 وهي في العشرين من عمرها، كما أنها أكثر لاعبة فازت بها بإجمالي 5 مرات متتالية أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.

كما يتنافس المدربون والمدربات على لقب أفضل مدرب ومدربة هذا العام، حيث يتنافس كل من الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي الإنجليزي، وفرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني .

فيما تتنافس كل من الأمريكية جوليان إيليس، والألمانية سيلفيا نيد، والسويدية بيا ساندهاج على لقب أفضل مدربة هذا العام.

وسيقوم بتقديم حفل "فيفا" غدا إيفا لونغوريا، وماركو شريل، حيث تعد لونغوريا، المولودة بولاية تكساس الأمريكية، ممثلة مشهورة، ومخرجة، ومنتجة سينمائية، ولعبت أشهر أدوارها فى مسلسل "ربات بيوت يائسات".

وتُعرف لونغوريا أيضًا بأعمالها الخيرية، حيث أسست منظمة "أبطال إيفا" المخصصة لإثراء حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة لمؤسسة إيفا لونغوريا.

فيما يملك شريل خبرة واسعة أيضاً في البث الرياضي، حيث قدم حفل الألعاب الأولمبية 2004 ومجموعة كبيرة من المباريات بالدوري الألماني (البوندسليغا)، ودوري أبطال أوربا، والدوري الأوربي (يوربا ليغ)، ومباريات دولية.