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شاهد: مسيرة بالدراجات في موسكو بدرجة حرارة 29 تحت الصفر

8/1/2017

احتشد المئات من عُشاق الدراجات الهوائية في وسط موسكو اليوم للمشاركة في مسيرة بالدراجات في ظل درجة حرارة تبلغ 29 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال ليونيد المُشارك في المسيرة وهو في زي الأب فروست – النسخة الروسية من بابا نويل – "لا أشعر بالبرد أولا لأنها رياضة وثانيا لأن الشعور بالتحرك الجماعي مع أشخاص آخرين وبهذه الوحدة يجلب الدفء".

وقال ألكسندر وهو أحد المشاركين أيضا " إن (الطقس) رائع، ليس سيئا لكن هناك ملابس سيئة.. إذا ارتديت قفازين وقبعة رأس وجوارب مخصصة للتدفئة سيكون كل شيء على ما يرام".

ويقود المشاركون دراجاتهم حتى يصلوا إلى مبنى الكرملين في رحلة مسافتها 14 كيلومترا ثم يعودون بمحاذاة نهر موسكفا.

وتستغرق المسيرة ساعة ونصف الساعة تقريبا.

وقال منظمو المسيرة وهي الثانية من نوعها في العاصمة الروسية إن هدفهم هو إثبات أن الشتاء ليس عائقا أمام ركوب الدراجات الهوائية والترويج لأهمية تطوير البنية التحتية لقيادة الدراجات وأمن الطرق في موسكو.

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