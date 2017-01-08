شاهد: لحظة إنقاذ طفل حشر رأسه في مقعد حجري

تمكن رجال الإطفاء في مدينة جياموسي بمقاطعة هليونغجيانغ شمال شرق الصين، من إنقاذ طفل في التاسعة من عمره بعد أن حشر رأسه في فتحة مقعد حجري، وعجز عن إخراجه مما اضطر المنقذين إلى استخدام قواطع من الصلب لإنقاذه في عملية استغرقت 20 دقيقة.

وبحسب قناة +CCTV على يوتيوب، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظلت رأس الطفل عالقة في المقعد الضخم لمدة ثلث ساعة وبدأ يئن ألماً وخوفاً، حين حاول بعض الرجال الإنقاذ تحطيم المقعد الحجري باستخدام عدة آلات كسر الأحجار لكنهم تخوفوا من خطورة الأمر ما اضطرهم لاستدعاء رجال الإطفاء.

وغطى رجل الإطفاء رأس الطفل بقبعة لحمايته قبل أن ينجحوا أخيراً في تحطيم المقعد وقضبان الصلب الخرسانية بالأزميل ومقص الصلب، وأظهر الفحص الطبي بعد الحادث أن الطفل في ظروف صحية جيدة ورأسه سالماً.

فيما أثار الفيديو دهشة واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبز التعليقات "أنا على استعداد لدفع 100 يوان إذا كان أي شخص يمكن أن يجيب لي على هذا السؤال.. كيف تمكن الصبي من إدخال رأسه في فتحة المقعد؟!" في حين علق آخر أن الصبي سوف يتذكر هذه الحادثة لبقية حياته.