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شاهد: كلب بحر ينبهر بالكاميرا ويلتقط "سيلفي"

8/1/2017

نشرت صفحة Caters Clips على يوتيوب، مقطعاً مصوراً لكلب بحر وهو يقفز بفرح أمام مصورة ويداعبها بشكل لطيف وكأنه يطالبها بالتقاط صورة "سيلفي"، ما أثار ذهول المصورة جورجينا.

وقالت جورجينا إنها حظيت بلقاء فريد على البحر، أثناء تجولها في جزيرة الأسد وهي إحدى جزر فوكلاند التابعة للأرجنتين، وأظهر الفيديو كلب البحر وهو يقفز بسعادة أمام الكاميرا كأنه موديل، كأنما يطالبها بالتقاط "سيلفي".

واعتقدت جورجينا أن كلب البحر ربما كان سعيداً بالكاميرا وظل محدقاً بها ومتابعاً لها، فقامت على الفور برصد تلك اللقطات الطريفة.

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