شاهد: قصة أمانة في الصين بطلاها سائق تاكسي وسعودي

قصة أمانة شهدتها مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين حيث أعاد سائق تاكسي حقيبة أموال نساها رجل أعمال سعودي داخل السيارة بالإضافة إلى جوازي سفر.

وفي حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت الصين يوم الثاني من يناير ركب رجل الأعمال السعودي مع السائق الصيني الذي عثر على الحقيبة بعد أن نقل الراكب إلى وجهته.

وعاد السائق سريعا إلى شركته وسلمها الحقيبة التي عثر عليها في السيارة وكان بها 60 ألف دولار أمريكي.

وقال السائق لوسائل إعلام صينية إن رجل الأعمال السعودي عرض عليه مكافأة مالية نظير أمانة إلا أنه رفض.