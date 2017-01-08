شاهد: عراقيون يتكسبون من شحن الهواتف النقالة

في مخيم حسن شام للنازحين العراقيين قرب الموصل يحتشد أناس حول مولدات كهرباء صغيرة لكنها تسبب ضجيجا بأصواتها المرتفعة وذلك انتظارا لشحن هواتفهم المحمولة.

وفر غالبية المقيمين في ذلك المخيم من العنف المرتبط بالعملية العسكرية العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وتعتبر الهواتف المحمولة وسيلة الاتصال الوحيدة – بالنسبة لكثيرين من سكان ذلك المخيم – مع أفراد عائلاتهم وأقربائهم الذين لا يزالون في الموصل.

لكن نظرا لعدم وجود كهرباء في المخيم فإن شحن بطاريات الهواتف المحمولة يمثل مشكلة دائمة.

ومن هنا بدأ بعض النازحين من سكان المخيم شراء مولدات كهرباء وألواح شمسية صغيرة لإقامة محطات مُتنقلة لشحن الهواتف المحمولة وبالتالي تمكين أنفسهم وغيرهم من الإبقاء على اتصال مع أقربائهم وأحبائهم البعيدين عن المخيم.

وقال نازح عراقي من سنجار يُدعى بكر إدريس ويقيم في مخيم حسن شام منذ أسبوعين إنه رأى أن ذلك مشروع صغير يمكن الاستفادة منه.

ولا يشعر كثير من النازحين براحة دون أن يطمئنوا على أحبائهم البعيدين ويسمعون أصواتهم.

وتقول الأمم المتحدة إن زهاء 91 ألف شخص سجلوا أسماءهم كنازحين منذ فرارهم من الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية والمدن والقرى المحيطة مع بدء الحملة العسكرية على مقاتلي التنظيم المتشدد.

ولا يشمل هذا الرقم آلافا آخرين أجبرهم المتشددون الذين يتراجعون على العودة للموصل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 70 في المئة من النازحين الجدد في العراق يعيشون في مخيمات.

وبقي آلاف آخرون في أي أماكن أخرى تسنى لهم الإقامة فيها.

وتقول الأمم المتحدة إن من المتوقع أن يرتفع عدد النازحين بالمنطقة.