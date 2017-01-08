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شاهد: السفر جوا في أمريكا اللاتينية حكر على الأغنياء

8/1/2017

لطالما كانت أميركا اللاتينية مقصدا للسياح الراغبين بالتمتع بتاريخها وموسيقاها وجمالها الطبيعي الذي يمتد من صحارى المكسيك إلى غابات الأمازون مرورا بالأنهار الجليدية في باتاغونيا، لكن السفر جوا لا يزال حكرا على الطبقة الغنية خاصة بعد أن ر فعت شركات الطيران الداخلية أسعارها خلال العامين الماضيين بفعل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول أمريكا اللاتينية.

وأدى الركود الاقتصادي وانخفاض عملات تلك البلدان وارتفاع معدلات البطالة إلى إحجام العديد من الأشخاص على السفر جوا داخل القارة وتفضيلهم السفر برا رغم مشقته نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالنقل الجوي.

ورفعت شركات الطيران أسعار رحلاتها الداخلية في دول أمريكا اللاتينية بنسب تتراوح بين 20 و40 في المائة خلال الأعوام القليلة الماضية ما أثر على حركة التشغيل في عدد من خطوط السفر داخل القارة.

 

 

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