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شاهد.. الداخلية السعودية: مقتل اثنين من الإرهابيين في الرياض

7/1/2017
 

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن "إرهابيين خطيرين" قتلا في عملية أمنية سعودية في العاصمة الرياض".

وأضافت الوكالة أن رجل أمن أصيب في العملية التي نفذت في حي الياسمين شمال الرياض.

وأضافت الوكالة نقلا عن المتحدث أن الأجهزة التابعة للوزارة رصدت الإرهابيين الاثنين مختبئين في أحد المنازل بالحي.

وأشار المتحدث إلى أنهما قتلا بعد أن بادرا بإطلاق النار بشكل كثيف في محاولة للهروب.

وقال المتحدث إنه تم ضبط حزامين ناسفين وقنبلتين يدويتين وكمية من المواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات.

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