دراسة: الإنعاش الفوري للقلب في الموقع يزيد فرص النجاة

الإنعاش الفوري للقلب يزيد فرص النجاة (الجزيرة)

تشير دراسة دنماركية إلى أن مريض توقف القلب الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه في الموقع ربما تزيد احتمالات نجاته حتى عندما تأخذ سيارة الإسعاف وقتًا طويلًا للوصول.

وراجع باحثون بيانات 7623 مريضًا بتوقف القلب ووجدوا إنه عندما تصل سيارة إسعاف خلال 5 دقائق من طلبها يزيد بنسبة 2.3 مرة احتمال نجاة المريض لمدة 30 يومًا على الأقل إذا قام أحد المتواجدين بإنعاش لقلبه مقارنة بمن لم يحصل على هذه المساعدة بشكل فوري.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه عندما يستغرق وصول سيارة الإسعاف 10 دقائق كانت عملية قيام أحد المتواجدين بإنعاش قلب المريض مرتبطة بزيادة فرص نجاته 3 مرات، وبعد 13 دقيقة تظل احتمالات نجاة المريض الذي يحصل على عملية إنعاش للقلب بشكل فوري أفضل ولكن الفرق لم يكن كبيرًا بشكل إحصائي.

وقالت الطبيبة شاهزلين راجان، من مستشفى كوبنهاغن الجامعي في الدنمارك إن إنعاش القلب المبكر ينقذ الأرواح، وعدم قيام الموجودين بمحاولات إنعاش القلب قد يسفر عن تراجع كبير في فرص النجاة.

وأضافت "نعرف من بحث سابق أن واحدا من كل 8 أشخاص يبقون على قيد الحياة بعد الإصابة بتوقف في القلب إذا بادر أحد الموجودين بعملية إنعاش للقلب قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية، وعلى العكس من ذلك إذا لم يبادر أحد بذلك قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية فإن واحدا فقط من كل 30 شخصًا ينجون من توقف القلب.