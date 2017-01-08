بالفيديو: مشرفة دار أيتام تعذب طفلا بصب الماء البارد عليه

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا نشرته سيدة مصرية لما يبدو أنه تعذيب طفل في أحد ملاجئ الأيتام بالقاهرة من خلال صب الماء البارد عليه في أجواء الشتاء القارس.

ولا يظهر في الفيديو الطفل وهو يتم صب الماء البارد عليه، لأن نوافذ الدار في الفيديو تظهر مغلقة، ولكن يمكن سماع صوت الطفل وهو يصرخ ويقول "المياه ساقعة مش هعمل كده تاني" .

وقالت المواطنة التي صوّرت الفيديو وتدعى أميرة عبد اللطيف في تدوينة عبر فيسبوك: "وده يا جماعة من شباك أوضتي الساعة 7 ونص الصبح، والهانم بتعاقب طفل في التلج ده بأنها تحميه بمياه ساقعة، ودي مش أول مرة أسمع إزاي بيعذبوا الأطفال، وكذا مرة أروح اتخانق معاهم وأكلم المديرة ومفيش فايدة، فقررت أفضحهم".

ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من صحة أو تاريخ التسجيل المصور.