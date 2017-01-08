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اتهام مستشارة لترمب ب"السرقة" الأدبية في كتاب لها

8/1/2017

مونيكا كرولي المستشارة الإعلامية المقبلة لمجلس الأمن القومي

اتهمت تقارير إخبارية مونيكا كرولي المستشارة الإعلامية المقبلة لمجلس الأمن القومي الأمريكي بنسخ مقاطع وردت في أحد كتبها نشر عام 2012 من مقالات صحفية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب عين كرولي الكاتبة والمحللة المحافظة على قناة "فوكس نيوز" مديرة للإعلام الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي.

وذكرت شبكة "س إن إن" الإخبارية أن صحفيا بها اطلع على مضمون كتاب كرولي الذي حمل عنوان "ماذا حصل" ونشرته دار "هاربر كولينز" في 2012 وكشف أكثر من 50 فقرة نسخت مع تعديلات بسيطة، عن مقالات صحفية ومواقع انترنت ومقالات من مراكز أبحاث أو حتى من ويكيبيديا.

وغالبا ما تكون الفقرات المنسوخة تتضمن أرقاما أو معلومات تاريخية أو اقتصادية ويبدو أنه تم تبسيطها بحسب مقتطفات نشرتها "سي إن إن".

ودافع فريق ترمب الانتقالي عن كرولي في بيان قال فيه إن "أي محاولة لضرب مصداقية مونيكا تندرج في إطار الهجوم السياسي الرامي إلى تحويل الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد" دون تأكيد هذه الاتهامات أو نفيها.

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